شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلماني يحتفل بمولودته الأولى «إنجي» بحضور نواب ووزراء سابقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الإعلامي أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وزوجته، الدكتورة إنجي مهدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بقدوم المولودة الأولى لهما إنجي أحمد المسلماني بتنظيم عقيقة بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

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وشارك المسلماني فرحته لفيف من رجال الفكر والسياسة وأعضاء البرلمان، من بينهم الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، والنائب طاهر أبوزيد، وزير الدولة للرياضية الأسبق، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، والمفكر السياسي الدكتور عمرو الشوبكي، كما حضر الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق والدكتور ياسر عبدالعزيز، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بالقاهرة والإعلامي سمير عمر، مدير مكتب سكاي نيوز بالقاهرة، ومن نجوم الفن الفنانان سامح الصريطي وشريف حلمي.

كما حضر الاحتفالية الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والنائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية وهاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار عادل المسلماني، رئيس المجلس العربي الصيني، وأمين عام مؤسسة المسلماني الخيرية وصلاح غالي، والد اللاعب العالمي محمد صلاح، والإعلامي الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والإعلاميون عادل السنهوري ودينا عصمت وحسن فودة وخالد البرماوي وفاطمة شعراوي وسارة العيسوي، والوزراء مفوضون ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري في روسيا، ويحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري في بلجيكا.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع المسلماني وزوجته ومولودته وسط أجواء الفرحة والسعادة.