شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تفتح باب شراء سيارات بالتقسيط بتمويل 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بعد أن وفرت 450 سيارة بالتقسيط للأطباء، خلال الفترة الماضية قررت فتح باب شراء بالتقسيط لعدد محدود من السيارات بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى من ثمن أى سيارة جديدة غير مستعملة يقوم الطبيب باختيارها، والفائدة ستكون 8% سنويا ولمدة تقسيط تصل الى 50 شهرا على الأكثر.
أوضح الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق بالنقابة، أن قبول طلبات المتقدمين للشراء ستكون بأسبقية الحضور للنقابة، ويتم سحب الملف من النقابة برسوم قدرها 200 جنيه ويمنح الطبيب مهله 15 يوم من تاريخ سحب الملف لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة.
على أن يقوم الطبيب بدفع مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة التي يختارها.
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