شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح شارع 306 بمساكن شيراتون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأسامة الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، منذ قليل، شارع 306 بمساكن شيراتون بحى النزهة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال وحدات الطعام التى يديرها الشباب، بشارع 306، وتحدث مع الشباب حول أهمية تقديم منتج جيد وصحى والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة، كما تحدث مع عدد من الجمهور لمعرفة رأيهم فى المشروع، الذى يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق متنزه حضارى أمام المواطنين، وتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها

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وأشاد المحافظ بتصميم الموقع المعد على غرار مواقع وحدات الطعام بأوروبا، مشيرا إلى أن موقع شارع 306 بشيراتون هو الموقع الثانى الذى يتم انشائه بمحافظة القاهرة، موضحا أن المحافظة تدعم كل مشروعات الشباب وأفكارهم المبدعة، واثنى على المجهود الذى تقوم به شركة أسواق مصر إكسبريس لمساعدة الشباب فى بدء مشروعاتهم المستقلة.

وقال أسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، إنه مخطط أن يتم إنشاء 150 موقعا من شارع 306 خلال الفترة المقبلة ليكون أكبر ملتقى لمقدمى الأغذية والمشروبات فى مصر والشرق الأوسط، موضحا أن تصميم شارع 306 يستهدف جذب أكبر قطاع من الشباب عبر تصميمه المميز، وما به من مميزات اخرى كالمكتبة المجانية الثابتة، التى تتيح لمرتادى الشارع قراءة أى كتاب اثناء تواجدهم بالشارع، فتغذية العقول من أهم أهدافنا فى مشروع شارع 306 نظرا لان المعرفة هى أساس تقدم الأمم التى تراهن على الشباب وقدرتهم على صناعة المستقبل، ونحن هنا فى شارع 306 نحاول جاهدين تقديم المعرفة مجانا، موضحا انه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح شارع 306 بالدقى ودمياط والسويس والمعادى.