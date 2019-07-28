شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة لتعيين الأئمة من خريجى كليات الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم بملحق الإعلان التكميلى رقم (6) لخريجى كلية اللغات والترجمة دفعة 2019 م قسم الدراسات الإسلامية فى اللغات التالية "الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية" بشرط الحصول على تقدير جيد تراكمى فصاعدًا.

ويشترط فى المتقدم ألا يكون قد سبق له التقدم للمسابقة ورسب فى الاختبار، سواء الإعلان الأصلى أم الإعلانات المكملة له، كما اشترطت الوزارة فى المتقدم قبول العمل فى أى منطقة فى جمهورية مصر العربية دون أى استثناءات وألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

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وخصصت نسبة 5% من هذه الدرجات لذوى الاحتياجات الخاصة وبذات الشروط، على أن تكون مثبتة فى بيان النجاح، وأن يكون التقرير الطبى لا يمنع من أدائه الوظيفى كإمام للمصلين والصعود على المنبر.

وطالبت وزارة الأوقاف الراغبين فى العمل التقدم فى موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان، مؤكدة أن من يتم قبوله بالمسابقة سيتم تعيينه وفق المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافى، ولا ينظر فى نقله قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، كما أن الوزارة لن تقبل استقالة من يتم تعيينه قبل مضى 5 سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل.