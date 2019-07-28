"الأورمان": 62 طن لحوم و25 عجل بلدي للقرى الأكثر احتياجًا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، عن تخصيص 62 طن لحوم و25 عجل بلدي، لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية، وذلك من خلال مبادرة (أضحيتك فرحة ليك وليهم).

وأكد مدير عام الأورمان، أن الجمعية ستقوم من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت رعاية وإشراف سعيد عباس محافظ المنوفية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتوزيع اللحوم على المستحقين منذ بداية عملية الذبح التي ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة وتنتهي مع عصر آخر أيام التشريق الثلاثة، وفقا للأحكام الشرعية الخاصة بالأضحية وعملية الذبح التي سيتم تنفيذها بمجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمحافظة لكي تحقق الغاية من الأضحية وهى إدخال الفرحة على المُضحي من خلال التأكد من وصول لحم الأضحية إلى مستحقيه، وفي ذات الوقت إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.

وأضح مدير الأورمان أن لجنة من الجمعية توجهت إلى البرازيل لاختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الأضاحي في الشريعة الإسلامية وتجهيزها للذبح بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الأطباء البيطريين ولجنة من المركز الإسلامي بالبرازيل.

يذكر أن جمعية الأورمان قد بدأت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الآن، ونجحت في توصيل لحوم أضاحي المتبرعين إلى مستحقيها في أقصى قرى مصر.