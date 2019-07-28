رئيس "المصريين": لاعبو منتخب شباب اليد قدموا أداءً مشرفًا ببطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا بعد فوزه على البرتغال "37 -27".

وأشاد "أبو العطا"، في بيان مساء الأحد، بالأداء الرفيع لجميع أعضاء المنتخب بقيادة الجهاز الفني الوطني، الذين جسدوا نموذجًا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب قدموا أداءً مشرفًا، وضح مدى الجدية في إحراز الميدالية البرونزية، وإسعاد الشعب المصري.

وتوّج منتخب مصر لشباب اليد، تحت قيادة طارق محروس، ببرونزية كأس العالم، عقب فوزه، اليوم الأحد، على البرتغال، بنتيجة "37-27"، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بالبطولة المقامة في إسبانيا.