قرار جمهوري بمد خدمة نائب رئيس "المركزي للمحاسبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2019.

ونص القرار على مد خدمة منى صلاح الدين أمين توحيد، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة اعتبارا من 27 يوليو 2019.