وزير التموين يحيل مدير مديرية الفيوم إلى النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

قال بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين أحال مدير مديرية الفيوم إلى النيابة الإدارية.

وجاء قرار الوزير، نتيجة ورود العديد من الشكاوى ضد مدير تموين الفيوم وبعض العاملين في الإدارة على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك شكاوى مقدمة من بعض السادة النواب نتيجة سوء أداء مدير مديرية تموين الفيوم الأمر الذي تلاحظ تكراره خلال الفترة من شهري ابريل ومايو ٢٠١٩.

وبحسب البيان، فقد استوجب الأمر على الفور قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار القرار الوزاري رقم 115 لسنه 2019 والصادر بتاريخ 13/6/2019، وتم تشكيل لجنة من كافه الجهات الرقابية بديوان عام الوزارة العامة لمباحث التموين، والتي راجعت على الفور كافة أعمال المديرية بمحافظة الفيوم اعتبارا من السبت الموافق 15/6/2019 ولمدة أسبوع متواصل.

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وأوضح البيان، أنه فور انتهاء اللجنة من أعمالها عرضت تقريرها على الوزير، والذي أمر بإحالة المذكور للنيابة الإدارية فورا لتتولى التحقيق.

كما جرى موافاة المستشار نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية لمحافظة الفيوم بتقرير اللجنة لاتخاذ اللازم في ضوء القواعد.

وأكدت وزارة التموين بأنها لا تألوا جهداً في محاسبة أي مسئول مهما كان موقعه، يتقاعس أو يقصر في أداء عمله بما لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، مع تشديد كافة إشكال وأنواع الرقابة بما يضمن أداء الخدمات التموينية على الوجه الأمثل للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.​