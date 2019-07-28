أخبار مصر | برلماني عن مؤتمرات الشباب: الرئيس السيسي حريص على النهوض بأجيال المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن مؤتمرات الشباب: الرئيس السيسي حريص على النهوض بأجيال المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانعقاد منتديات الشباب، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل دوري، من أجل بناء جسر التواصل بين الشباب والقيادة السياسية، ودمجهم في الحياة السياسية، لخلق كوادر شبابيه جديدة للعمل السياسي، وتعريفهم بما يدور في المجتمع داخليا وخارجيا.

وأشار "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، إلى أن منتدى الشباب منصه رائعه للتوصل بين الشباب المصري بكل طوائفه، والاستماع إلى أفكارهم ووجهات نظرهم، خاصة وأن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو حريص كل الحرص على النهوض بالشباب والارتقاء بهم إلى أعلى مستوى لأنهم جيل الحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن فوائد هذه المؤتمرات ستظهر في القريب العاجل.

وعن اختيار العاصمة الإدارية الجع لإقامة مؤتمر الشباب، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها رمز لمصر الجديدة التي بنيت من جديد عقب ثورة ٣٠ يونيو في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة ليتعرف الشباب على حجم البناء والتنمية الشاملة التي تحققها الدولة لهم، ومواجهة الأفكار الهدامة التي تطلقها بعض القنوات المغرضه لمحو الصورة الجيده لمصر.

ويعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، في حضور 1500 مدعو تتنوع فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري، «شباب الجامعات وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر»، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، ورجال الأعمال، وسفراء دول الاتحاد الأفريقي وبحضور رجال الدولة المصرية.