شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الغرباوي رئيسًا لجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور يوسف الغرباوي رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، خلفًا للدكتور عباس منصور الذي أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية.

يذكر أن الدكتور يوسف أحمد محمد حسن الغرباوي، مواليد 28 سبتمبر 1963، من مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وكان نائبا لرئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة.

وشهدت جامعة جنوب الوادي نشاطًا مميزًا خلال تولي «الغرباوي» منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، وتم إرسال العديد من القوافل الطبية للقرى وتقديم المساعدة للأهالي في عدة مجالات، خاصة ما يتعلق بالبيئة والمحافظة عليها.