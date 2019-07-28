شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج التضامن: حالة الحجاج مطمئنة.. وتفويج 1126 حاجًا إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم، حيث صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن الغد الاثنين 29 من يوليو سيشهد تفويج 1126 حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والغربية والفيوم والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، كما سيشهد تفويج حجيج البحر الأحمر من مطار الغردقة وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسيرا عليهم، كما سيشهد تفويج 819 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة.

وأكد عبد الموجود أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والامكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة.

وأشار عبد الموجود إلى أن حالة الحجيج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كافة الخدمات، وأنه يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579، مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

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وأشار عبد الموجود إلى أنه تم تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والعمرة والاجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته، كذلك التوعية الصحية من خلال عدد من الإرشادات والتعليمات للحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك.

وعلى الجانب الآخر، تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في دعم ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، حيث صرح إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، بأنه تم اليوم وداع الحجيج المغادر للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حيث تم توديع الحجاج من مقر النادي الاجتماعي.

وأضاف فوزى أنه قد تم تخصيص سيارات مكيفة لنقل الحجيج إلى مطار القاهرة، كما تم تخصيص سيارة مكيفة لنقل حجاج الفرافرة من محل إقامتهم إلى المطار في حين تم تجميع حجاج باريس والخارجة وبلاط والداخلة للسفر من الخارجة إلى المطار، مشيرا إلى أن عدد حجاج الوادي 59 حاجا بعد موافقة الوزارة على تخصيص 10 تأشيرات حالات إنسانية تقديرا لأهل الوادي.

وفى الفيوم، صرحت إيمان ذكى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، بأنه تم تنظيم لقاء موسع بحضور عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد عبد الظاهر، المشرف العام لرحلة الحج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وحشود من أهالي الحجاج، حيث تم تسليم تأشيرات الحج لحجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالفيوم لهذا العام يبلغ 355 حاجاً وحاجة من بينهم 8 مشرفين وأنه يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجيج مع عقد ندوات توعية للمناسك.