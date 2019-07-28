شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة التونسية بالقاهرة تفتح أبوابها لتلقي العزاء في وفاة السبسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت السفارة التونسية في مصر أبوابها لتلقي واجب العزاء في الرئيس التونسي الراحل، وتوافد عدد من المسؤولين المصريين وسفراء الدول المعتمدين في القاهرة، وأفرادا من الجالية التونسية في القاهرة على مقر السفارة بحي الزمالك، للتعبير عن مواساتهم للشعب التونسي في وفاة رئيسهم.

وقالت القائمة بالأعمال النيابية في السفارة التونسية في القاهرة، سوسن الشريف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن السفارة تلقت رسائل تعزية من العديد من المسؤولين المصريين وكبار الشخصيات العامة والأحزاب السياسية ومن أفراد من الشعب المصري المحب لتونس وشعبها ورئيسها، الذي بذل جهودا مضنية في الحفاظ على تماسك الشعب التونسي ومؤسساته.

من جانبها، ألغت سفارة المغرب لدى تونس حفل استقبال كانت تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حسبما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بيان لها، مشيرة إلى أن القرار جاء بتعليمات ملكية سامية.