شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بمد خدمة منى توحيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 356 لسنة 2019 بمد خدمة منى صلاح أمين توحيد، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتباراً 27/7/2018. Advertisements نشر القرار فى الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الأحد.

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