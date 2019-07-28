شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير تطلق الدورة الخامسة لحاضنة جسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مؤسسة مصر الخير الدورة الخامسة لحاضنة جسر التابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، والتى تعمل على دعم رواد الأعمال والمبتكرين لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصرى فى مجالات التعليم، المياه، الطاقة، الصحة، والغذاء.



مصر الخير

تبدأ الدورة بفتح باب التقديم للأفكار ثم يتم اختيار 20 فريقا بناءً على معايير اختيار محددة منها عنصر الابتكار في المنتج، وان يكون ‏فريق العمل ‏متنوع الخلفيات ‏العملية والتقنية، وحل مشكلة مجتمعية في أحد‏ من‏ مجالات المياه، الصحة، ‏الطاقة، الغذاء أو التعليم وإنترنت الأشياء IoT‏. وبناءً على ذلك يتم ضمهم لمعسكر تدريبي يشمل تدريبات تقنية وعملية لدعم الأفكار المطروحة بشكل عملي.

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ودلوقتي تقدر تقدم من خلال اللينك ده