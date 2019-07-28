شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن الوادى الجديد: تخصيص سيارات مكيفة لنقل الحجاج للمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أنه تم اليوم وداع الحجاج المغادرين للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وتابع أنه تم تخصيص سيارات مكيفة لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة، كما تم تخصيص سيارة مكيفة لنقل حجاج الفرافرة من محل اقامتهم إلى المطار، فى حين تم تجميع حجاج باريس والخارجة وبلاط والداخلة للسفر من الخارجة إلى المطار وأن عدد حجاج الوادى 59 حاجا بعد موافقة الوزارة على تخصيص 10 تأشيرات حالات إنسانية تقديرا لأهل الوادى.

وصرحت إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم أنه تم تنظيم لقاء موسع بحضور عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور أحمد عبد الظاهر المشرف العام لرحلة الحج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وحشود من أهالى الحجاج حيث تم تسليم تأشيرات الحج لحجاج بيت الله الحرام وأن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالفيوم لهذا العام يبلغ 355 حاجاً وحاجة من بينهم 8 مشرفين وأنه يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجيج مع عقد ندوات توعية للمناسك.