شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: تنسيق عالى المستوى مع كافة الجهات لنجاح موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، أن هناك تنسيق عالى المستوى مع جميع الجهات بالتزامن موسم الحج، لافته إلى أن الجميع يعمل بدأب ليمر حج هذا العام بنجاح كما مرت المواسم الماضية، معربة عن أملها فى أن تمثل بوابة العمرة المصرية، نافذة جديدة حديثة تقدم الخدمات بشكل يتناسب مع ما يستحقه المواطن المصرى.

وأوضحت وزيرة السياحة ، أن البوابة استغرقت عمل لمدة شهرين متواصلين لان لها بعد قانونى وبعد فنى، لافته إلى أن غرفة الشركات ستتولى الترويج لها.

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وكان حسام الشاعر ، رئيس غرفة شركات السياحة أعلن عن تدشين بوابة العمرة المصرية والتى سيتم من خلالها جميع اجراءات العمرة، هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لغرفة شركات السياحة بمشاركة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، و من المقرر أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم، وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.