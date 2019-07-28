شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن استئناف رحلات النقابة مع وزارة الشباب وتبدأ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للجنة للنشاط عن استئناف الرحلات التى تنظمها النقابة لشباب الصحفيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مضيفا أن هذه الرحلات تبدأ برحلة إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ يعقبها رحلات أخرى إلى بورسعيد ورأس البر فى إطار التعاون الكبير بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة الذى سيشهد خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة والمستمر منذ سنوات مع لجنة النشاط.
وأضاف حسين الزناتى، فى تصريحات له، أنه سيتم بدأ الحجز فى رحلة شرم الشيخ لشباب الصحفيين بدءًا من اليوم الأحد، والتى من المقر لها أن تكون فى 4 أغسطس المقبل لمدة 5 أيام 4 ليال بمبلغ 400 جنيه.
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