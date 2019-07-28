شكرا لقرائتكم خبر عن غدا سفر حجاج الجمعيات من الغربية والفيوم والقاهرة للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد الموجود ، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى ، ان غدا الاثنين سيتم تفويج 1126 حاجا الى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والغربية والفيوم والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة كما سيشهد تفويج حجاج البحر الأحمر من مطار الغردقة وذلك في اطار ما اتخذته الوزارة هذا العام من اجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجاج في رحلتي الذهاب والعودة تيسيرا عليهم، كما سيشهد تفويج 819 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة .

وأكد عبد الموجود ،أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وان افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والامكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة وان حالة الحجاج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كافة الخدمات وانه يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجاج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حج الجمعيات الاهلية 966576507579 مشيرا الى ان مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة .

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وأشار عبد الموجود ، الى تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والعمرة والاجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته كذلك التوعية الصحية من حلال عدد من الارشادات والتعليمات للحفاظ على صحتهم خلال اداء المناسك