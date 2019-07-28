شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستحدث تسهيلات جديدة للحجاج أبرزها التسكين الآلى والزى الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حجاج بعثة القرعة هذا العام عدة تسهيلات حرصت وزارة الداخلية على تقديمها لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضى المقدسة بصفة عامة والمدينة المنورة بصفة خاصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

ومن أحدث هذه التسهيلات التى يتمتع بها ضيوف الرحمن فى المدينة المنورة، وهى نظام التسكين الآلى فى الفنادق، والزى الموحد لضباط وضابطات البعثة، وواعظات وزارة الأوقاف، وتطبيق تجربة الفنادق الكاملة.

وقد ساهم نظام التسكين الآلى، الذى استحدثته وزارة الداخلية لحجاج بعثة القرعة فى القضاء على ظاهرة تكدس الحجاج فى بهو الفنادق لحين معرفة أرقام غرفهم، حيث لا يستغرق التسكين سوى ثوان معدودة لمعرفة أرقام غرفة كل حاج بعد تحميل بياناته بواسطة قارىء باركود متصل بجهاز لوحى فى أيدى كل ضباط التسكين بالفندق.

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وتقوم ضابطات بعثة وزارة الداخلية بتذليل كافة العقبات أمام الحجاج من النساء، ومباشرتهن طوال فترة إقامتهن وفى كافة الأماكن التى يصعب دخولها للرجال، فضلا عن مراعاتهن، ولاسيما المرضى وكبار السن نفسيا وصحيا واجتماعيا والتفاعل التام معهم فى المعيشة على مدار اليوم.

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لتوفير، للمرة الأولى، واعظات دين لخدمة الحجاج من النساء والإجابة على كافة استفساراتهن الشرعية والفقهية.

كما حرصت وزارة الداخلية على تجربة تخصيص وحجز فنادق كاملة لحجاج القرعة دون غيرهم، حيث تم إسناد 3 فنادق كاملة لبعثة حجاج القرعة فى المدينة المنورة، وهى التجربة التى أثبتت نجاحها وساعدت على سرعة إنهاء عمليات التسكين والتفويج.