شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل "البحوث الإسلامية" تختتم عملها فى جنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت قوافل مجمع البحوث الإسلامية التى أطلقها الأسبوع الماضى إلى محافظات جنوب سيناء، بورسعيد، الإسكندرية، أسيوط، الجيزة عملها؛ حيث انتشر وعاظ الأزهر الشريف فى مناطق متنوعة من تلك المحافظات وتواصلوا بشكل مباشر مع العديد من المواطنين بمختلف شرائحهم.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن تلك القوافل تأتى فى إطار التوجيهات بانتشار الوعاظ فى كل المحافظات والتواصل المستمر مع الناس، مشيرا إلى أن القوافل الخمس التى أطلقت الأسبوع الماضى شارك فيها نحو 52 واعظا من مناطق وعظ مختلفة، ونفذوا عددًا من البرامج التوعوية التى ركزت على قضايا متنوعة تلامس واقع الناس اليومي.

أضاف عياد، أن اللقاءات والندوات التى عقدها أعضاء القوافل استهدفت بشكل كبير شريحة الشباب؛ لدعمهم معنويًا وتنمية الوعى الدينى لديهم، وبث الأمل فى نفوسهم ليكونوا على وعى كبير بالتحديات التى تستهدف أمن الوطن، كما ركزت على توعية المواطنين بسماحة الإسلام بصورة واضحة وميسرة، والتأكيد على معانى القيم الأخلاقية والإنسانية ومساعدة الناس والوقوف بجانبهم فى أزماتهم المختلفة.