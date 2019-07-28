أخبار مصر | "تدريب الصحفيين العرب" تضع استراتيجية للبناء على نجاح "دورة شرم الشيخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تدريب الصحفيين العرب" تضع استراتيجية للبناء على نجاح "دورة شرم الشيخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، اجتماعها الثالث اليوم، بمدينة شرم الشيخ، برئاسة سالم الجهوري ومشاركة الدكتور عبدالله الجحيلان نائب رئيس الاتحاد.

وأشادت اللجنة بنجاح دورة «دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة»، التي عقدت بالشاركة مع منظمة الصحة العالمية، كما بحثت اللجنة سُبل البناء على هذا النجاح، باتخاذها نموذجًا للعمل مع شركاء دوليين لتنظيم دورات آخرى في عدد من البلدان العربية.

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وقال سالم الجهوري، سنعمل على البناء على ما تحقق، والعمل على تكثيف الدورات بما يخدم الزملاء في الدول العربية.

وأكد أيمن عبدالمجيد، مقرر لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، أن اللجنة وضعت خطة عمل ستبدأ في تنفيذها للمرحلة المقبلة، وعن تفاصيلها قال: لكل حادثًا حديث، نعمل أولًا وفور وضع التصورات موضع التنفيذ سيتم الإعلان عنها.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة مرتضى شطة من السودان، منتصر حمدان من فلسطين، وسعد محسن من العراق.