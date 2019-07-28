أخبار مصر | السيسي: أعضاء منتخب اليد جسدوا نموذجَا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: أعضاء منتخب اليد جسدوا نموذجَا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الشباب الوطني لكرة اليد لحصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا. وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، والذي جسد نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته علي تحقيق الإنجازات. وتمكن المنتخب الوطني لشباب اليد في تحقيق الفوزعلى نظيره النرويجى فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا.

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