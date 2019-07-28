أخبار مصر | الأمين العام لمجلس النواب يلتقي نظيره البحريني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لمجلس النواب يلتقي نظيره البحريني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، نظيره البحريني المستشار راشد محمد بو نجمة، أمين عام مجلس النواب البحريني، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب.

وتناول اللقاء العلاقات القوية بين البلدين، وتبادل الجانبان الخبرات المختلفة بشأن آلية عمل الأمانة العامة في كلا المجلسين، لاسيما في ظل وجود مذكرة تفاهم سابقة بين الأمانتين.

كما اتفق الجانبان على أهمية تطوير العلاقات بين الأمانتين العامتين سواء في مجال التدريب البرلماني أو في مجال الدعم الفني والبحثي لعمل البرلمانات بشكل عام.