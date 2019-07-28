أخبار مصر | بعثة الحج بالتضامن تواصل جهودها في استقبال أفواج ضيوف الرحمن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الحج بالتضامن تواصل جهودها في استقبال أفواج ضيوف الرحمن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية والبالغ عددهما 12 الف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم، حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الغد الاثنين 29 من يوليو سيشهد تفويج 1126 حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والغربية والفيوم والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة.

كما سيشهد تفويج حجيج البحر الأحمر من مطار الغردقة وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لإستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسيرا عليهم كما سيشهد تفويج 819 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة.

وأكد عبد الموجود أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وأن افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والامكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللأزمة.

وأشار عبد الموجود أن حالة الحجيج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كافة الخدمات وأنه يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579، مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة.

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وأشار عبد الموجود إنه إلى تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والعمرة والاجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته كذلك التوعية الصحية من حلال عدد من الارشادات والتعليمات للحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك.

وعلى الجانب الاخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في دعم ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية، حيث صرح امام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أنه تم اليوم وداع الحجيج المغادر للاراضى المقدسة لاداء فريضة الحج، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تم توديع الحجاج من مقر النادي الاجتماعي.

وأضاف فوزى أنه قد تم تخصيص سيارات مكيفة لنقل الحجيج إلى مطار القاهرة كما تم تخصيص سيارة مكيفة لنقل حجاج الفرافرة من محل اقامتهم إلي المطار في حين تم تجميع حجاج باريس والخارجة وبلاط والداخلة للسفر من الخارجة إلي المطار، مشيرا إلى عدد حجاج الوادي 59 حاجا بعد موافقة الوزارة على تخصيص 10 تاشيرات حالات انسانية تقديرا لأهل الوادي.

وفى الفيوم صرحت ايمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنه تم تنظيم لقاء موسع بحضور عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور أحمد عبد الظاهر المشرف العام لرحلة الحج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وحشود من أهالي الحجاج حيث تم تسليم تأشيرات الحج لحجاج بيت الله الحرام مشيرة الى ان عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالفيوم لهذا العام يبلغ 355 حاجاً وحاجة من بينهم 8 مشرفين وأنه يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجيج مع عقد ندوات توعية للمناسك.