أخبار مصر | محافظ الجيزة: خطة شاملة لصيانة وترميم المدارس قبل بداية العام الدراسي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: خطة شاملة لصيانة وترميم المدارس قبل بداية العام الدراسي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بتجهيز خطة تتضمن المدارس التى سيتم ترميمها، والمدارس المعدة للافتتاح استعداداً للعام الدراسى الجديد على ان يتم عرضها خلال الأيام المقبلة لكى يتم تنفيذها على الفور.

وأكد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس خلال الاجازة الصيفية والاهتمام بعمل الصيانات اللازمة للاثاثات.

توجيهات المحافظ جاء خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، الذى كلف خلاله المحافظ بعرض بيان شهرياً بعدد رخص البناء التى يتم إصدارها من كل حى أو مركز لمتابعة مدى التزام المواطنين وكفاءة العمل بالإدارات الهندسية وتذليل العقبات امام المواطنين الملتزمين بالقانون.

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بالإضافة إلى إنشاء لجنة مركزية بما تم حيال قانون التصالح فى بعض مخالفات بناء وإخطار مركز الشبكات ووحده المتغيرات المكانية يومياً بما تم وذلك للمتابعة الجيدة من قبل المحليات وإحكام السيطرة على المخالفات.

كما وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمجازر والمناطق المحيطة بها خاصه بعد إنفاق أكثر من 20 مليون جنية على تطويرها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك من خلال الحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتحسين المظهر الجمالى لها والمتابعة المستمرة خلال فترة عيد الاضحى وضرورة الاهتمام بنظافتها والتنبيه على الجزارين بمراعاة ذلك.

واطلع المحافظ خلال الاجتماع على النتائج النهائية لاعمال توريد القمح خاصه بعد انتهاء موسم الحصاد، حيث اكد تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية انه تم استلام 211 ألف طن قمح من 18 موقع على مستوى المحافظة، وذلك بزيادة 77 % عن العام الماضى، حيث ترجع تلك الزيادات إلى عدة أسباب أهمها مجهودات وزارة التموين فى رفع سعر أردب القمح إلى 100 جنية الأمر الذى ساهم فى تحفيز الموردين الى جانب مجهودات الجهات التسويقية فى تسهيل عملية توريد القمح وحصول المزارع على كافة مستحقاته المادية وفتح سعات تخزينية جديدة.