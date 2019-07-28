مصر | النيابة تحقق مع شخصين لتحقيقهما أموال غير مشروعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق مع شخصين لتحقيقهما أموال غير مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المطرية التحقيق مع شخصين لقيامهما بإدارة مخزن بدون ترخيص لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة واستخدامهم خامات مجهولة المصدر في المطرية.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الزيتون، تفيد قيام أخصائي برمجيات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وآخر حاصل على بكالوريوس ادب، بإدارة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم كمخزن "بدون ترخيص" لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة مستخدمين خامات مجهولة المصدر، وتم تشكيل فريق بحث وتحريات من صحة المعلومات، وتبين من صحتها.

قامت قوة من رجال المباحث باستهداف الشقة، وتم ضبطهما، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على 12 ماكينة طباعة، و26 ماكينة طباعة "تالفة"، و4 براميل بلاستيك تحوي موادا تستخدم في تخفيف أحبار الطباعة، و12 بوردة ماكينات طباعة، و12 برميلا من الصاج "فارغة"، و700 زجاجة تحوي حبرا مخففا "معدة للبيع"، و600 زجاجة فارغة.

وبسؤالهم اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.