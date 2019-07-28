مصر | "خنقه حتى الموت".. النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة استدراج صاحب مصنع بكرداسة لسرقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنقه حتى الموت".. النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة استدراج صاحب مصنع بكرداسة لسرقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، بحبس كل من المتهمين "أحمد" في عقده الخامس من عمره وزوجته وتدعى "مروة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استدرجوا صاحب مصنع ملابس يبلغ من العمر 66 عامًا، بهدف سرقته نتيجة لتتبع الزوجة له في أحدى الكافيهات ورؤيتها له لإنفاقه مبالغ باهظة، بعدما اتفقت مع زوجها لاستدراج الرجل العجوز لشقة الزوجية، وفي مقابل عدم افتضاح الخيانة يسلب الزوج من العجوز مبالغ مالية، ولكن كشف خطتهم.

وكانت أمرت النيابة، بتشريح جثة العجوز، لكتابة تقرير واف، وللتصريح بالدفن، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

أفاد مصدر داخل النيابة، في واقعة استدراج رجل أعمال "صاحب مصنع ملابس" ييلغ من العمر 66 عامًا، من قبل ربة منزل وزوجها يعمل سائق"، وكشفت التحقيقات أن المتهمة تتبعت المجني عليه في أحد الكافيهات ولاحظت إنفاقه العديد من النقود، فاتفقت مع زوجها لاستدراجه لشقة الزوجية لقضاء ليلة حمراء وسرقه أمواله.

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وأضاف المصدر، أن المجني عليه ذهب معها الشقة، ودخل زوجها عليهم الشقة، وبمحاولة ابتزاز المجني عليه لكشف أمرهم وأخذ مقابل مادي لعدم افتضاح أمرهم، كشف المجني عليه خطتهم وارتفع صوته فقام الزوج بضربه على رأسه، وفي خلال دقائق معدودة فاق المجني عليه، وارتفع صوته أعلى، ولعدم افتضاح أمرهم قام الزوج بخنقه على الفور، وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة للمرة الثانية.

وكشف المصدر، أنه قام الزوج وزوجته لعدم افتضاح أمرهم بوضعه في سجادتين وبطانيتين وداخلهم ملابس أطفال كثير، ووضعه بسيارته الذي جاء بها للمسكن، فيما قام بسرقة محفظة النقود وداخلها مبلغ مالي كبير، وهاتف المحمول الخاص به.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بمنطقة تابعة لدائرة المركز، وبالتحرى تبين أن المجني عليه صاحب مصنع، وأن ربة منزل استدرجته لممارسة الرذيلة، وعندما حاول زوجها سرقته نشبت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل صاحب المصنع، ثم نقل المتهم وزوجته، جثة الضحية وتركاها بالسيارة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.