مصر | تجديد حبس عاطلين لسرقتهما 2 كيلو ذهب و100 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لسرقتهما 2 كيلو ذهب و100 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهم بسرقة 2 كيلو ذهب و100 ألف جنيه من شقة سكنية ملك لمهندس يقيم بالسعودية.

البداية عندما تبلغ لقسم ثان مدينة نصر بلاغا من مهندس "م.ع" بإكتشافه سرقة شقتة فور وصولة لوجود بعثرة بمحتويات الشقة وتبين كسر في خزينته الخاصة وسرقة 2 كيلو دهب و100 الف جنية وعلى الفور قدم باتغ لقسم ثاني مدينة نصر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين"خ.ع"38 سنةو "أ.ن" 29 سنة، ومقيمين بدائرة القسم - تربطهم صلة قرابة ).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين؛ وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (أجنة - مفك- مقص حديدى - مسدس صوت) وأضاف ببيعه (10) خواتم ذهبية من المسروقات لعدة محلات واستئجاره شقة وشرائه أجهزة كهربائية ومنقولات لتجهيز الشقة والإقامة به وباقى متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق