مصر | بعد الاعتداء عليه".. حلمي بكر: طليقتي تتسبب بعقده نفسية لابنتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الاعتداء عليه".. حلمي بكر: طليقتي تتسبب بعقده نفسية لابنتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الموسيقار "حلمي بكر"، أن طليقته وتدعى "سماح عبد الرحمن القرشي"، أدلت في بعض تصرحاتها أنها لن تفعل هذه الاعتداءات التي وقعت عليا، مضيفًا أن هناك من يدافع عنها، متسائلًا هناك قانون يحكم بالعدل وتقارير طبية تثبت الإصابات التي لحقت بجسدي، وشهود عيان على الواقعة، قائلًا "نحن تأخذنا العاطفة دائمًا".

وأضاف الموسيقار "بكر"، في تصريح ل "بوابة الخليج 365"، أن يجب تحاسب طليقته على الألفاظ المسيئة التي استخدمتها ضدي، قائلًا أن الذي يفصل بيني وبين طليقتي القانون، وماثبت بالتقارير الطبية والاصابات وبمحاضر الشرطة التي حدثت من قبل، مستطردًا قوله، أن نجلتنا نرهقها ونسببلها التعب نتيجة مايحدث، ويجب على الأم أن لا تفعل ذلك أمام الطفلة حتى لا تتسبب لها بعقده نفسية.

صرح اللواء "سامي حسين"، محامي الموسيقار "حلمي بكر"، أن النيابة أمس استمعت لأقوال الموسيقار، بعد واقعة الاعتداء عليه داخل شقته، مضيفًا أننا وجهنا لها تهمه الاعتداء والاتلاف والضرب ودخول مسكن بقصد ارتكاب الجريمة.

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وكشف اللواء "حسن"، في تصريح ل "الخليج 365"، أن طليقة الموسيقار "بكر" وبلطجيتها، قاموا بسرقة 15 ألف جنيه وهاتف محمول، حيث تهجمت طليقته وآخرين من البلطجية، على شقة "بكر"،

وقامت بتكسير الغرفة يقع بابها خارج الشقة، فسيطرت عليها هي وآخرين من البلطجية وقامت بدق مسامير للاستيلاء على باقي أجزاء الشقة، مضيفًا أنه بسبب وجود البلطجية فقد سيطرته أن يمنعها

وأضاف "حسن"، لبوابة "الخليج 365" في وقت سابق، أنه كانت هناك خلافات بين الموسيقار وطليقته، بسبب حضانة نجلتهم، مشيرًا أن طليقته كل فترة تأخذ مبلغ مالي نظير حضانة ابنتهم للموسيقار، وقبل الواقعة جاءت لذات الطلب،وعندما رفض قامت بالاعتداء عليه من قبل.

واستمعت النيابة اليوم، لأقوال الموسيقار"بكر"، وأنه سيتم استدعاء طليقته، لاستماع أقوالها.

فيما حرر محضرًا في قسم العجوزة برقم 19715، مثبتًا فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان في المنطقة الذين قاموا بالوقف بجانبي في الحادث الذي تعرض له من قبيل طليقته، مضيفًا أنه أثبت في المحضر التقارير الطبية التي كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة على حد وصفه.