مصر | مفاجآت في واقعة سرقة شقة الفنانة "شيرين سيف النصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في واقعة سرقة شقة الفنانة "شيرين سيف النصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر مطلع، أنه شقة الفنانة "شيرين سيف النصر" تعرضت للسرقة، حيث تمت سرقت مشغولات ذهبية وألماس، بمبلغ ما يعادل 5 مليون جنيه مصري، وذلك بمنطقة الهضبة بالهرم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة الفنانة شيرين سيف النصر، للسرقة على يد مجهول، حيث استولى السارق على مشغولات ذهبية، وألماس، ذات قيمة عالية.

وبتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث إلى المتهم بالسرقة، وتبين انها سيدة من المقربين من الفنانة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبحوزتها المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.