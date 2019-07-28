مصر | "بعد الاعتداء على حلمي بكر".. النيابة تعاين شقة الموسيقار بعد تدميرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد الاعتداء على حلمي بكر".. النيابة تعاين شقة الموسيقار بعد تدميرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، سمعت أمس السبت، لأقوال الموسيقار حلمي بكر، بعد التعدي عليه داخل شقته ومحاولة لاختطاف ابنته "ريهام" من قبل طليقته "سماح عبد الرحمن القرشي".
وأضاف الموسيقار "بكر"، في تحقيقات النيابة التي أجريت أمس، أنه كانت هناك خلافات بينه وطليقته، بسبب حضانة نجلتهم، مشيرًا أن طليقته كل فترة تأخذ مبلغ مالي نظير حضانة ابنتهم للموسيقار، وقبل الواقعة جاءت لذات الطلب، وعندما رفض قامت بالاعتداء عليه من قبل بلطجية، مضيفًا أنه فوجئ باقتحام بلطجية على شقته بالمهندسين، بتكسير أثاث الشقة، وبعثرة محتوياتها، مضيفًا أنه لم تكن المرة الأولى لذلك، وقامت بفعل ذلك منذ حوالي 10 أيام، فيما حررت محضر، والنيابة لم تستدعى أحد إلى الآن.
وأضاف الموسيقار "بكر" في التحقيقات، أنه أصيب بكدمات مضاعفة في الكتف وحرق سيجار في الذراع وتجلطات بالرجلين، فيما ذهبت إلى المستشفى للإسعافات اللازمة واستلمت تقرير بالإصابات لتقديمه في النيابة.
وقال "بكر، إن طليقته "سماح" منذ طلاقنا منذ عامين وهي تتسبب في إزعاجي بسبب حضانة نجلتنا "ريهام"، مضيفًا أنه كان على إتفاق معها بحضانة ابنتهم، مؤكدا: "أن ابنتي كل حياتي".
وأوضح، أنه حرر محضرًا في قسم العجوزة برقم 19715، مثبتًا فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان في المنطقة الذين قاموا بالوقف بجانبي في الحادث الذي تعرض له من قبيل طليقته، مضيفًا أنه أثبت في المحضر التقارير الطبية التي كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة على حد وصفه.