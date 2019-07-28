شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل الداخلي في البلينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل الداخلي الجديد في مدينة البلينا، بهدف تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل نقل مريحة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وقال المحافظ، في تصريحات، الأحد، إن التشغيل التجريبي بدأ بـ4 سيارات «سرفيس» متمركزة بموقف سيارات سوهاج / البلينا بتعريفة موحدة قدرها جنيهان ونصف، لتسيير 4 خطوط: الأول مساره إلى المحكمة مرورا بالمستشفى، ومركز الشرطة، والإدارة التعليمية، وشركة الكهرباء، والنادي الرياضي.

وأضاف أن خط السير الثاني يشمل مصلحة الضرائب، وإدارة الشباب والرياضة، ومجلس المدينة، وينتهي عند السجل المدني ومكتب البريد، أما الخط الثالث فيمر بالشؤون الاجتماعية وينتهي إلى النيابة الإدارية، وخط السير الرابع ينتهي عند التأمين الصحي مرورا بالمنشية، ومبنى إدارة الحملة الميكانيكية بالمدينة.