شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الأسئلة الخاصة بمبادرة «اسأل الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب غلق باب تلقي الأسئلة الخاصة بمبادرة «اسأل الرئيس».

وكتبت الصفحة الرسمية للمؤتمر: «شكراً لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة الخاصة بمبادرة «اسأل الرئيس»، والمقرر الإجابة عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة يومي ٣٠ و٣١ يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة. #ابدع_انطلق».

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وتأتي جلسة «اسأل الرئيس» من باب حرص مؤتمرات الشباب على توسيع دائرة الحوار بين رئيس الجمهورية وفئات الشعب المختلفة والشباب بصورة خاصة، جاءت فكرة جلسة «اسأل الرئيس» وهي الجلسة التي يقوم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تجول باذهان الشعب بمنتهي الشفافية.

وبدأ تقليد جلسة «اسأل الرئيس» في مؤتمر الشباب الدورى الثالث والذي أقيم في أبريل 2017 في الإسماعيلية، واستمرت من بعدها في كافة المؤتمرات، حيث تعتبر هذه الجلسة من أهم المنابر التي يحرص من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي على التحدث إلى الشباب بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة في مختلف القضايا على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

ومن أجل إتاحة الفرصة لكافة فئات الشعب بتوجيه أسئلتهم إلى الرئيس، تم إطلاق موقع للمبادرة يقوم من خلاله كل ما من يرغب بارسال الأسئلة ومن ثم يتم طرحها مباشرة على الرئيس ليقوم بالإجابة عليها في جلسة تتميز بكونها حوار من القلب للقلب بين الرئيس والشعب.