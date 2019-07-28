شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: تطوير القطاع الزراعي أولوية أولى لدى السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، اليوم، الأحد، المعرض الزراعي «أجري الإسماعيلية»، بمحافظة الإسماعيلية، بمشاركة 50 شركة زراعية متنوعة في النشاط الزراعي والخدمات الزراعية لعرض مستلزمات الإنتاج الزراعي، التي يحتاجها القطاع الزراعي، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض المصرية لتحديث العمل في الاستثمار الزراعي.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض الزراعي «أجري الإسماعيلية»، إن تشجيع الدولة لإقامة المعارض الزراعية يساهم في التعرف على خبرات الشركات الدولية والمحلية في مجال القطاع الزراعي، وهو ما ينعكس على نقل هذه الخبرات للمزارعين والمستثمرين في مختلف مناطق الاستثمار داخل الدلتا ووادي النيل وفي الأراضي الجديد، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الزراعي أولوية أولى لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدليل المشروعات الزراعية العملاقة، خاصة أن المشروعات القومية ساهمت في قدرة الدولة على السيطرة على انفلات الأسعار وغدا سيكون «أفضل».

Advertisements

وشدد نقيب الزراعيين على أن المشروعات الزراعية التي أطلقها الرئيس السيسي ومنها مشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات إنشاء 100 ألف صوبة زراعية ومشروع النهوض بالثروة الحيوانية من خلال مشروع المليون رأس ماشية ساهم في توفير الأمن الغذائي، والحد من الفجوة الغذائية من المحاصيل ذات الأصل النباتي والحيواني، وهو ما انعكس على تحسن حاله الأمن الغذائي في مصر وتوفير السلع والمنتجات الزراعية بسعر مناسب.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أن خطط تطوير الزراعة المصرية يتبناها الرئيس والحكومة بهدف تحسين بيئة الأعمال في القطاع الزراعي، وضمان تحقيق التنمية المستدامة بطريقة علمية وواقعية تخدم العمل في القطاع الزراعي من جانب وتنعكس على تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في هذه المجالات الحيوية خاصة ان هذا القطاع يعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسي لمصر فضلا عن دور هذا القطاع الحيوي في التحول نحو خطط التصنيع الزراعي لزيادة العائد من وحدة الإنتاج الزراعي.

وأضاف «خليفة» أن مواصلة تنظيم المعارض الزراعية يعد أحد أركان النهوض بالقطاع الزراعي وخدمة السياحة في مصر، حيث تتحول منطقة المعارض الزراعية إلى منطقة جذب للسياحة الداخلية لاستقطاب المنتفعين من هذه المعارض لتطوير الزراعة المصرية وتحسين حالة إدارة الموارد المائية والأرضية.