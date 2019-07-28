شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة شرشر: الكنيسة المصرية في المانيا تلعب دورا وطنيا للتعريف بانجازات الداخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بالدور الإيجابي الجاد، الذي تلعبه الكنيسة المصرية في ألمانيا للتعريف بالإنجازات التي تتحقق في الداخل، جاء ذلك خلال لقائه بالأب ديسقورس الأنطوني خادم الكنيسة المصرية بميونخ في ألمانيا والمهندس أحمد جاد عضو بمجلس إدارة الجالية المصرية بميونخ وجنوب ألمانيا.

وأوضح «شرشر»، أن الحوار دار على دور الكنيسة القبطية المصرية والجالية المصرية في التواصل مع الوطن الأم وكيفيه الرد على الأكاذيب والاتهامات والشائعات التي يطلقها التنظيم الدولي للإخوان في ميونخ من خلال تواصلهم مع القنوات والمحطات الاعلامية الغربية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في محاولات تشويه صوره مصر والادعاء أن مصر غير آمنة.

وشدد نائب البرلمان على ضرورة أن تكون هناك مكاتب إعلامية في السفارات المصرية في الخارج وخاصة ألمانيا لتوضيح الحقائق والمواقف بلا أي مواربة وأن تكون فعل وليس رد فعل لما تنشره جماعة الإخوان.