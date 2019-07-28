شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون العلمي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، سفير كازاخستان بالقاهرة، أرمان أساجلييف، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الوزير بتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع أساجلييف تطورات العمل في إنشاء فرع جامعة الفارابي الكازاخية، الذي يتم بالتعاون مع جامعة الجلالة حيث تشمل الجامعة ٣ برامج دراسية هي الفضاء، الفيزياء النووية، تكنولوجيا المعلومات.

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وأكد الوزير على حرص مصر على الاستفادة من التجربة الكازاخية خاصة في مجال علوم الفضاء، التي تتميز بها كازاخستان، مشيدًا بالمستوى المتميز للمناهج الدراسية التي قدمتها جامعة الفارابي حتى الآن، مؤكدا على متابعة العمل للانتهاء من فرع الجامعة وبدء الدراسة بها وفقا لأفضل معايير التميز والجودة التي تحرص عليها مصر في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية الجديدة.

كما بحث الجانبان إمداد الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بأعضاء هيئة تدريس من الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وذلك في إطار حرص مصر على دعم الدور الذي تمثله الجامعة المصرية كواحدة من أبرز الجامعات التي تقوم بنشر المنهج الإسلامي المعتدل.

وبحث الجانبان التعاون المشترك في مجال التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وزيادة أعداد المنح المقدمة بين الجانبين. ومن جانبه أشاد السفير بدور مصر الريادي في مجال التعليم والثقافة والدعوة ومحاربة الفكر المتطرف خاصة في آسيا، وكذلك بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية.