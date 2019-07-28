شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة 3 قيادات بمستشفى المنزلة والتحقيق مع 7 أطباء في واقعة وفاة الطفلة «بسملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إقالة مدير مستشفى المنزلة ونائبه ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى، وإحالة 7 أطباء للنيابة الإدارية، في واقعة وفاة الطفلة «بسملة»، 9 سنوات، نتيجة إهمال طبي داخل المستشفى.

كان أحمد صلاح سليم، عم الطفلة، قدم شكوى لوكيل وزارة الصحة حول وفاة نجلة شقيقه داخل مستشفى المنزلة نتيجة عدم مناظرتها أو توقيع الكشف عليها من أي طبيب، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ووفاتها بعد 7 ساعات.

التقى المحافظ، الأحد، عم الطفلة، ووعده بالتحقيق في الواقعة بالكامل وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالتحقيق الفوري في الواقعة وإقالة قيادات المستشفى.

Advertisements

قال المحافظ لـ«المصرى اليوم»: «ما حدث تقصير وجريمة يجب أن يعاقب جميع المسئولين عنها بكل حزم، وسيتم متابعة العمل بمستشفى المنزلة لإعادة الانضباط لها، والتأكد من تحسن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى».

فيما قال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة: «استقبلت عم الطفلة بمكتبى وتم عمل مذكرة للمحافظ طالبت بإقالة مدير المستشفى ونائبه ورئيس قسم الأطفال من مناصبهم لتقصيرهم في العمل وعدم تواجدهم أثناء وجود الطفلة بالمستشفى».

أضاف: «تقرر إحالة 7 أطباء آخرين، بينهم النائب الإداري ورئيسة هيئة التمريض للنيابة الإدارية، للتحقيق معهم لعدم استجابتهم لاستغاثة أسرة الطفلة وهيئة التمريض للحضور للكشف عليها».

مضى قائلُا: «للأسف نائب المدير أخصائى أطفال ورفض النزول للكشف على الطفلة رغم طلب هئية التمريض وكذلك النائب الإدارى والأطباء النوبتجيين تغيبوا وقت النوبتجية ولم يستجيبوا لنداء التمريض ولذلك تم اتخاذ قرار رادع ضدهم جميعا».