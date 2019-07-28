شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: خطة شاملة لصيانة وترميم المدارس قبل بداية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بتجهيز خطة تتضمن المدارس التي سيتم ترميمها والمدارس المعدة للافتتاح؛ استعدادا للعام الدراسى الجديد، على أن يتم عرضها خلال الأيام المقبلة لكي يتم تنفيذها على الفور، مؤكدا سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس خلال الاجازة الصيفية والاهتمام بعمل الصيانات اللازمة للأثاثات.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، الأحد، وكلف خلاله المحافظ بعرض بيان شهري بعدد رخص البناء التي يتم إصدارها من كل حي أو مركز لمتابعة مدى التزام المواطنين وكفاءة العمل بالإدارات الهندسية وتذليل العقبات أمام المواطنين الملتزمين بالقانون، إضافة إلى إنشاء لجنة مركزية بما تم حيال قانون التصالح في بعض مخالفات بناء وإخطار مركز الشبكات ووحده المتغيرات المكانية يومياً بما تم وذلك للمتابعة الجيدة من قبل المحليات وإحكام السيطرة على المخالفات.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمجازر والمناطق المحيطة بها خاصه بعد إنفاق أكثر من 20 مليون جنية على تطويرها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك من خلال الحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتحسين المظهر الجمالى لها والمتابعة المستمرة خلال فترة عيد الاضحى وضرورة الاهتمام بنظافتها والتنبيه على الجزارين بمراعاة ذلك.

اطلع المحافظ خلال الاجتماع على النتائج النهائية لاعمال توريد القمح خاصه بعد انتهاء موسم الحصاد، حيث اكد تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية انه تم استلام 211 ألف طن قمح من 18 موقع على مستوى المحافظة، بزيادة 77 % عن العام الماضى، حيث ترجع تلك الزيادات إلى عدة أسباب أهمها مجهودات وزارة التموين في رفع سعر أردب القمح إلى 100 جنيه، الأمر الذي ساهم في تحفيز الموردين إلى جانب مجهودات الجهات التسويقية في تسهيل عملية توريد القمح وحصول المزارع على كافة مستحقاته المادية وفتح سعات تخزينية جديدة.