شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبدالرحمن: تواجد الرئيس في جلسات «مؤتمرات الشباب» فخر عظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية الشابة آية عبدالرحمن أن بدايتها في مؤتمرات الشباب كانت في منتدى شباب العالم في نسخته الأولى بشرم الشيخ 2017، حيث شاركت في إدارة جلستين ضمن فعالياته، حضر إحداهما رئيس الجمهورية.

واضافت عبدالرحمن في حوارها لـ«المصري اليوم» أن تواجد رئيس الجمهورية وحرصه على حضور فعاليات مؤتمرات الشباب يمثل أهمية كبيرة وفخرا عظيما وروح طمأنينة، كما أنه يعطي الإعلامي ثقة كبيرة في نفسه خاصة شباب الإعلاميين.

- كيف كانت بدايتك مع مؤتمرات الشباب؟

بدايتي في مؤتمرات الشباب كانت في منتدى الشباب العالم ٢٠١٧ بجلستين هما تحديات وقضايا تواجه شباب العالم بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والأخرى كانت عن التنمية المستدامة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

-هل تفضلين إدارة جلسة بمفردك.. أم يشاركك أحد الزملاء.. وهل يختلف الاستعداد في أي منهما.. أم أنه استعداد واحد؟

كلاهما بالنسبة لي مفيد جدًا ولقد خضت التجربتين واستمتعت بهما كثيرا.. والاستعداد يختلف فأتذكر حكاية وطن ومشاركتي مع زميلي عمرو خليل في إدارة الجلسة المستديرة بحضور الرئيس والوزراء والخبراء.

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- كيف يمثل تواجد ومشاركة رئيس الجمهورية في جلسات مؤتمر الشباب؟

يمثل أهمية كبيرة وفخر عظيم وروح طمأنينة بتواجده في الجلسات.

-كيف ترى الدولة المصرية الآن وهي تعطي الفرصة لشبابها أن يتحدثوا أمام رئيس الجمهورية ويحاوره أيضا شباب الإعلاميين؟

أهمية كبيرة وفرصة كبيرة للإعلاميين الشباب في مشاركتهم وسعيهم الدؤوب في التطور والتميز المستمر ومشاركة الرئيس ومحاورته تعطى ثقة كبيرة لأي إعلامي.

-ما الذي تسعى لتحقيقه من خلال مؤتمرات الشباب.. وهل تواجدك في قناة إخبارية سهل بعض الشيء من مهمتك في المؤتمر؟

أسعى لأن أكون صورة لمصر مشرفة من خلال هذا المؤتمر والمشاركة فيه لمن يشاهد ويتابع المؤتمرات في الوطن العربي والعالم.