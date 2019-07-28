شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 20 رحلة لنقل 4530 حاجًا غدا إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مصر للطيران فى تسيير رحلاتها إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تسير الشركة غدًا الاثنين 20 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4530 حاجًا.

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قالت مصادر بمصر للطيران، إن من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجًا و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والإسماعيلية والشرقية وتضامن القاهرة والغربية والفيوم والبحر الأحمر وحج فلسطين وترانزيت لندن وملبنزا وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.