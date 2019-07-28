شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أخر أيام التنازلات للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة الشرفة على انتخابات التجديد الصفى بالنقابة، إن غدا الأثنين 29 يوليو 2019، أخر أيام تلقى اللجنة للتنازلات بين الأعضاء المُرشحين على كافة المقاعد سواء على مقعد النقيب العام أو النقباء الفرعيين، أو عضوية مجلس النقابة العامة، أو مجالس النقابات الفرعية.

وأوضح عبد الحميد، لـ"لليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد فى 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء العملية الانتخابية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، الجمعة 11 اكتوبر 2019.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الأربعاء، نتائج الطعون ضد أسماء المُرشحين بكافة المحافظات، على مختلف المقاعد النقابية، بالنقابة العامة والفرعيات.