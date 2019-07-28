شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز الاحتفال بيوم الميلاد لما فيه من تذكر نعمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول احتفال المسلم بيوم ميلاده، جاء نصه:" هل يجوز للمسلم الاحتفال بيوم ميلاده؟"

وقالت دار الإفتاء:"لا مانع من ذلك شرعًا؛ لما فيه من تذكر نعمة الله على الإنسان بالإيجاد، على أن يكون الاحتفال خاليًا من المحرمات كالاختلاط المحرم وكشف العورات ونحو ذلك مما لا يجوز شرعًا، ويستأنس لذلك بقوله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: "وَالسَّلامُ عَلَى يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَياًّ" "مريم: 33".

وتابعت دار الإفتاء: وبما رواه مسلم فى "صحيحه" عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ- أَوْ أُنْزِلَ عَلَى فِيهِ-»، فأشار بذلك إلى المعنى الذى يقتضى الحكم أن يوم مولد الإنسان هو يوم نعمة توجب الشكر عليها، كما أشار الحديث إلى جواز الاحتفال بأيام النعم كلها، فيوم المولد ويوم نزول الوحى والبعثة الشريفة نعمتان توجبان الشكر فى ذلك اليوم، ويستأنس لإظهار الفرح بكل نعمة من باب شكر الله تعالى عليها بعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ "يونس: 59".