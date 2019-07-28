الارشيف / أخبار مصر

صور.. حى الساحل ينفذ قرار إزالة تنفيذا لحكم قضائى لصالح بنك ناصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الساحل ينفذ قرار إزالة تنفيذا لحكم قضائى لصالح بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، المنشآت الموجودة بمقر نادى النصر بحى الساحل، بكورنيش النيل بمنطقة أبراج أغاخان، وذلك تنفيذا لحكم قضائى بتسليم الأرض لبنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن.

وأوضح الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، أن الحى بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية، أزالوا المنشآت الموجودة بمقر نادى النصر، لتسليم الأرض إلى بنك ناصر الإجتماعى وذلك تنفيذًا لحكم قضائى بالتمكين من الأرض بعد رفض المستأجر دفع القيمة الإيجارية لعدة سنوات وإنشاء مبانى مخالفة بالمكان.

وأضاف رئيس حى الساحل أن قوات الأمن المركزى أمنوا حملة تسليم الأرض ومرت بدون مشاكل، مشيرا إلى أن دور الحى ينتهى بتسليم الأرض للبنك تنفيذا للقانون.

Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٢١٩_5

 

 

Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٢٤٥_1

 

 

Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٣٠١

 

 

Advertisements
Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٣١٧_2

 

 

Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٣٣١_6

 

 

Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٣٤٧_4

 

 

Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٤٠١_7

 

 

Screenshot_٢٠١٩٠٧٢٨_١٥٤٤٢١_3

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. حى الساحل ينفذ قرار إزالة تنفيذا لحكم قضائى لصالح بنك ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا