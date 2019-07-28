شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الساحل ينفذ قرار إزالة تنفيذا لحكم قضائى لصالح بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، المنشآت الموجودة بمقر نادى النصر بحى الساحل، بكورنيش النيل بمنطقة أبراج أغاخان، وذلك تنفيذا لحكم قضائى بتسليم الأرض لبنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن.

وأوضح الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، أن الحى بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية، أزالوا المنشآت الموجودة بمقر نادى النصر، لتسليم الأرض إلى بنك ناصر الإجتماعى وذلك تنفيذًا لحكم قضائى بالتمكين من الأرض بعد رفض المستأجر دفع القيمة الإيجارية لعدة سنوات وإنشاء مبانى مخالفة بالمكان.

وأضاف رئيس حى الساحل أن قوات الأمن المركزى أمنوا حملة تسليم الأرض ومرت بدون مشاكل، مشيرا إلى أن دور الحى ينتهى بتسليم الأرض للبنك تنفيذا للقانون.

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