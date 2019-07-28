شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: إلقاء القمامة فى الشارع من أحرم الحرام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إلقاء القمامة فى الشوارع لأنه من أحرم الحرام أن يفسد الناس الطرقات على أنفسهم، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها خلال بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم إلقاء القمامة فى الشوارع.

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وقال الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إفساد الطرقات على الناس من أحرم الحرام، وإلقاء القمامة فى الشوارع من بين ما يفسد الطرقات على الناس، ومن الحرام البين التسبب فى أمراض الناس.

وأكد عبد السميع، أنه ينبغى أن يلتزم كل إنسان بإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك، قائلاً:"يقوم العاملين فى النظافة بإزاحة هذه القاذورات فى كل يوم لذلك يكون تجمعيها فى مكان محدد ومخصص لها واجب ولا يجوز إلقاؤها فى كل مكان، وإلقاؤها فى كل مكان معصية".