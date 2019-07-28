شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نادى نقابة المعلمين ينظم الاختبارات النهائية لرياضة "الكيك بوكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم نادى نقابة المعلمين بالجزيرة، الاختبارات النهائية لرياضة الكيك بوكس بحضور وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إبراهيم شاهين، وذلك تحت إشراف الاتحاد المصرى للعبة، وتم حصول 14 لاعبا من أبناء النادى على أحزمة فى سن 14 و8 سنوات وهو سن صغير للحصول على تلك الأحزمة، 3 لاعبين على الحزام الازرق، كما حصل 4 لاعبين على الحزام الأسود.

وكرم " شاهين "اللاعبين من أبناء النادى، الحاصلين على المراكز الاولى فى اللعبة لأول مرة، وذلك تحفيزا لهم لبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق المزيد من الانجازات.

وتعتبر تلك هى المرة الأولى فى مصر الذى يتم فيها حصول لاعبين فى مثل هذا العمر على تلك لأحزمة وقد حصلت اللاعبة ياسمين صبرى السيد، اللاعبين إبراهيم محمد داوود وأحمد عبد العزيز وباسل رمضان على الحزام الأسود، وحصل عمر احمد محمد وحبيبة أحمد محمد سيد مصطفى عباس على الحزام الأزرق، كما حصل على الحزام البنى كلا من اللاعبين لوجين هانى غريب وأحمد رمضان يحيى، وحصل بعض اللاعبين الآخرين من النادى على بعض الأحزمة البرتقالية.

ويأتى ذلك ضمن الاختبارات التى نظمها الاتحاد المصرى لكيك بوكس بنادى معلمى الجزيرة، بحضور الكابتن أشرف أمير المدير الفنى، وأعضاء اللجنة المنظمة لفنون الكيك بوكس ورمضان يحى مدير نادى المعلمين بالجزيرة.

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