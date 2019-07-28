شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين الإماراتية" تشارك بدورة دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اتحاد الصحفيين العرب أعمال الدورة التدريبية التى نظمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول " دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.. الإدمان والإعاقة نموذجً"، فى مدينة شرم الشيخ التى انعقدت خلال الفترة من 25 – 27 يوليو الجاري.

يأتى ذلك بمشاركة وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية وضم الوفد حصة سيف الصحفية بجريدة الخليج ومحمد الشارجى الصحفى بوكالة أنباء الإمارات وحسن بلال فرج الصحفى بجريدة البيان.

وقال الإعلامى عبد الرحمن نقى أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية :"نتطلع إلى أكبر استفادة ممكنة للزملاء أعضاء الجمعية فى مثل هذه الدورات التى تساعد الصحفيين وخاصة الشباب منهم على الالمام والمعرفة بعلوم الصحة بشكل عام، وأن برنامج الدورة المكثف والمعد من خبراء فى مجال الإعلام الصحى، سوف يساعد أعضاء الدورة على توضيح وتصحيح كثير من المفاهيم الصحية الخاطئة لدى شباب الصحفيين".

وأوضح أيمن عبد المجيد، عضو لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، أن الدورة شارك فيها صحفيون يمثلون 11 دولة عربية، من الإمارات، ومصر، والسعودية، وسلطنة عُمان، والعراق، والبحرين، والصومال، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وسوريا.

Advertisements

وأضاف عبد المجيد، أن أهداف الدورة التدريبية، هو تحفيز الصحفيين العرب، على تناول القضايا الصحية، بما لها من أهمية كبيرة للمواطنين، وكونها ركيزة أساسية فى خطط التنمية المستدامة لأى دولة، فضلًا عما خلفته الحروب والصراعات التى شهدتها بعض الدول من إعاقة، وآثار نفسية، تتطلب معالجة إعلامية هادفة وواعية، والمحور الرئيسى، هو تعزيز دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة، حول الصحة النفسية والإدمان والإعاقة، فهناك معالجات إعلامية خاطئة، فى تناول قضايا الإعاقة على سبيل المثال، نقدمه وكأنه فى حاجة إلى صدقة، والصواب أن يقدمه الإعلام على أنه شخص قادر على العمل وتوظيف طاقته المتاحة، وتقديم النماذج الناجحة، وإدارة النقاش الجاد حول معوقات، وسُبل دمج ذوى الإعاقة فى مجتمعاتهم.

وأشار عضو لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب إلى أن الدورة التدريبية، تضمنت تعزير القدرات المهنية، عبر محاضرات نظرية وعملية فى مهارات التحقيق الصحفى، والحوار الصحفى، والتصوير الصحفى، والأخطاء اللغوية الشائعة، وطرق توليد الأفكار، وتوظيف فنون التحرير الصحفى فى إنتاج أعمال مهنية احترافية فى قضايا الصحة.

كما ساهم مدربون من منظمة الصحة العالمية، فى شرح التوصيفات الدقيقة للصحة النفسية والإعاقة والإدمان والتجارب العالمية فى التعامل معها، وشمل برنامج الدورة عروضًا لتجارب بعض الدول فى إصلاح منظومة الصحة.

وفى نهاية الدورة سلم حاتم زكريا مساعد رئيس الاتحاد، وسالم الجهورى رئيس لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، شهادات المشاركة للصحفيين المشاركين فى الدورة.