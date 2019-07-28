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الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد استشهاد القديس تادرس الشطبى بكنيسته بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص اليوم، عيد استشهاد القديس تادرس الشطبى وذلك بالكنيسة التى تحمل اسمه بالمنيا وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.

 

وعلى لحن " السلام لثودوروس ابن يوحنا الشطبى - السلام لثيئودورس ابشوشو انى مارتيروس"، صلى الأنبا مكاريوس صلوات العشية أمس.

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شهد صلوات العشية عدد كبير من المصلين حوالى 2000 مصلى وشارك فى الصلاة كهنة الكنيسة القمص بيمن لويس، والقمص ثيموثاؤس بديع، والقمص ابرآم زكى، والقس مرقس سعد، والقس سيرابيون عفت، والقس يسطس عدلى بالإضافة إلى اشتراك كل من القمص ساويرس شفيق والقس ميساك إسرائيل.

 

 وطيب الأنبا مكاريوس رفات الشهيد الامير تادرس، وألقى عظة عن المكانة الكبيرة للشهداء فى الكنيسة، واعتزاز الشعب القبطى بشهدائه، وتضحيات الشهداء لأجل إيمانهم بالمسيح، وكيف يشهد كل مسيحى لإيمانه.

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