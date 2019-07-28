شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بحصر شهرى لرخص البناء التى يتم إصدارها بالأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمدن، بعرض بيان شهرياً بعدد رخص البناء التى يتم إصدارها من كل حى أو مركز لمتابعة مدى التزام المواطنين وكفاءة العمل بالإدارات الهندسية وتذليل العقبات امام المواطنين الملتزمين بالقانون.
كما وجه المحافظ بإنشاء لجنة مركزية بما تم حيال قانون التصالح فى بعض مخالفات بناء وإخطار مركز الشبكات ووحده المتغيرات المكانية يومياً بما تم وذلك للمتابعة الجيدة من قبل المحليات وإحكام السيطرة على المخالفات .
وفى السياق وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمجازر والمناطق المحيطة بها خاصه بعد إنفاق أكثر من 20 مليون جنيه على تطويرها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك من خلال الحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتحسين المظهر الجمالى لها والمتابعة المستمرة خلال فترة عيد الاضحى وضرورة الاهتمام بنظافتها والتنبيه على الجزارين بمراعاة ذلك .
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