نقيب الزراعييين: المشروعات القومية ساهمت فى السيطرة على انفلات الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن تشجيع الدولة لإقامة المعارض الزراعية، يساهم فى التعرف على خبرات الشركات الدولية والمحلية فى مجال القطاع الزراعى، وهو ما ينعكس على نقل هذه الخبرات للمزارعين والمستثمرين فى مختلف مناطق الاستثمار داخل الدلتا ووادى النيل وفى الأراضى الجديد، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الزراعى أولوية أولى لدى الرئيس السيسى والدليل المشروعات الزراعية العملاقة، خاصة أن المشروعات القومية ساهمت فى قدرة الدولة على السيطرة على انفلات الأسعار وغدا سيكون "أفضل".

وشدد خليفة، فى بيان، على أن المشروعات الزراعية التى أطلقها الرئيس، ومنها: مشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات إنشاء 100 ألف صوبة زراعية ومشروع النهوض بالثروة الحيوانية من خلال مشروع المليون رأس ماشية، ساهم فى توفير الأمن الغذائى والحد من الفجوة الغذائية من المحاصيل ذات الأصل النباتى والحيوانى وهو ما انعكس على تحسن حاله الامن الغذائى فى مصر وتوفير السلع والمنتجات الزراعية بسعر مناسب.

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ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن خطط تطوير الزراعة المصرية يتبناها الرئيس والحكومة بهدف تحسين بيئة الاعمال فى القطاع الزراعى، وضمان تحقيق التنمية المستدامة بطريقة علمية وواقعية تخدم العمل فى القطاع الزراعى من جانب وتنعكس على تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المجالات الحيوية خاصة أن هذا القطاع يعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسى لمصر فضلا عن دور هذا القطاع الحيوى فى التحول نحو خطط التصنيع الزراعى لزيادة العائد من وحدة الإنتاج الزراعي.

وأضاف "خليفة"، أن مواصلة تنظيم المعارض الزراعية يعد أحد أركان النهوض بالقطاع الزراعى وخدمة السياحة فى مصر، حيث تتحول منطقة المعارض الزراعية إلى منطقة جذب للسياحة الداخلية لاستقطاب المنتفعين من هذه المعارض لتطوير الزراعة المصرية وتحسين حالة إدارة الموارد المائية والأرضية.

وأوضح نقيب الزراعيين، أهم الاستفادة من المعارض الزراعية فى عرض المعدات والآلات الزراعية الحديثة اللازمة لتحديث الزراعية المصرية وتقليل تكلفة الأنتاج والحد من الفاقد الزراعى خلال مراحل تداول المحصول، مشيرا إلى أهمية المعارض الزراعية كأحد نماذج الإرشاد الزراعى فى توطين تكنولوجيا المعلومات الزراعية والاستفادة منها فى إدارة الموارد الأرضية والمائية التى تحقق الاستخدام الأمثل وتضمن توفير قاعدة بيانات صحية حول القطاع الزراعي.