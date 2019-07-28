محافظ القاهرة يفتتح شارع 306 بمساكن شيراتون غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، شارع 306 بمساكن شيراتون.

وقالت المحافظة، في بيان، إن شارع 306 يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق متنزه حضاري أمام المواطنين، وتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها.

وأوضحت المحافظة، أنه في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ستكون سيارة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، في استقبال المسئولين وزوار الموقع غدًا.

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وصرح أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة أسواق مصر إكسبريس، بأن الشركة حرصت على وجود سيارة الزعيم جمال عبدالناصر في حفل الافتتاح اعترافًا بدور القوات المسلحة المصرية في حماية الشعب المصري وإعلاء مصلحته وأمنه القومي فوق أي اعتبار، والوقوف من أجل ذلك في وجه أي معتدِ مهما كانت قوته وخطورته.

وتابع: "فلا ينسى أحد منا دور ضباط القوات المسلحة في ثورة 23 يوليو، وبعدها ثورة 25 يناير، وكذلك ثورة 30 يونيو".

يذكر أن "شارع 306" هو المشروع الرئيسي لشركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة" التابعة لصندوق تحيا مصر، وهو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، ومخطط أن يتم إنشاء 150 شارعًا منه ليكون خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط.